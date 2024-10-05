نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سيلفي.. أحمد شيبة يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المطرب أحمد شيبة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بسبب تعرضه لموقف محرج من قبل أحد البلوجرز، ليرفع نجل شيبة قضية علي متسبب هذا الموقف المحرج.

سبب تصدر أحمد شيبة التريند

تصدر أحمد شيبة التريند بعدما رفع نجله قضية على بلوجر شهير بعدما نشر صورة سيلفى له ظهر فيها والده على متن طائرة وهو نائم، وظهر نجل شيبة في فيديو عبر حسابه على السوشيال ميديا يهاجم فيه البلوجر.

تعليق نجل شيبة علي سيلفي البلوجر

قال نجل شيبة في الفيديو: "في محامي خليناه رفع قضية على البلوجر المشهور هو وزوجته الشهيرة، لأنها مش جدعنة ان حد يتعدي على خصوصية أي شخص، انت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع ممكن تشوفه مضحك بس هو مش كده خالص، لأنك تعديت على الخصوصية ومش جدعنة ولا رجولة.. المحاميين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم، أبويا يومها كان عنده 4 حفلات انتهي منهم ثم توجه للطائرة عشان حفلة تانية في قطر، وبالتالي نام من شدة التعب".

آخر أعمال أحمد شيبة

وتعد أغنية "شايف نفسك وصلت لإيه" هي أخر أعمال الفنان أحمد شيبة من كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية.

كلمات أغنية "شايف نفسك وصلت لإيه"

شايف نفسك وصلت لايه

وحيد والدنيا ضاحكه عليه

وبتكذب مرايتك ليه

دا كله قصاد عينيك باين

ظهر في ملامحك التجاعيد

بتنقص عُمر مش بتزيد

رهنت الدنيا تبقى سعيد

طلعت خسران ومتداين

كبرت وبان عليك الشيب

بدأت تشوف في نفسك عيب

كبرت وبان عليك الشيب

بدأت تشوف في نفسك عيب

طلعت في حسبتك غلطان

واحساس الندم دا رهيب

وأدي اللي بتاخدو من الايام

سنين عمرك بتجري أوام

وأدي اللي بتاخدو من الايام

سنين عمرك بتجري أوام

فاضلك من حبايبك مين

باقيلك من صحابك كام

شايف نفسك وصلت لايه

وحيد والدنيا ضاحكه عليه

وبتكذب مرايتك ليه

دا كله قصاد عينيك باين

خايف دلوقتي واتخضيت

وبتعد الصور على الحيط

بقيت ماسك في طرف الخيط

وحتى الخيط طلع دايب

قاعد بتراجع الاحداث

دفعت فاتورة الاخلاص

واخد مقلب كبير في الناس

عشان طيب بقى وخايب

خايف دلوقتي واتخضيت

وبتعد الصور على الحيط

بقيت ماسك في طرف الخيط

وحتى الخيط طلع دايب

قاعد بتراجع الاحداث

دفعت فاتورة الاخلاص

واخد مقلب كبير في الناس

عشان طيب بقى وخايب

كبرت وبان عليك الشيب

بدأت تشوف في نفسك عيب

كبرت وبان عليك الشيب

بدأت تشوف في نفسك عيب

طلعت في حسبتك غلطان

واحساس الندم دا رهيب

وأدي اللي بتاخدو من الايام

سنين عُمرك بتجري أوام

وأدي اللي بتاخدو من الايام

سنين عُمرك بتجري أوام

فاضلك من حبايبك مين

باقيلك من صحابك كام

شايف نفسك وصلت لايه

وحيد والدنيا ضاحكه عليه

وبتكذب مرايتك ليه

دا كله قصاد عينيك باين