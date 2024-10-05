نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مسلسل "6 شهور" أول بطولة مطلقة لـ نور النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر نور النبوي طرح أول أعمال البطولة المطلقة له من خلال مسلسل "6 شهور" ومن المقرر عرضه حرصيًا على منصة watch it منتصف أكتوبر الجاري ويتكون من 10 حلقات.

أبطال مسلسل 6 شهور





يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.



آخر أعمال نور النبوي السينمائية

يأتي هذا بعد النجاح الذي حققه نور النبوي على مستوى السينما من خلال بطولة فيلم الحريفة، الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وشارك نور في بطولة الفيلم نجم كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، يوسف عمر، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

آخر أعمال نور النبوي الدرامية

وفي الدراما، كان نور النبوي قد تألق في السباق الرمضاني الأخير 2023 من خلال مسلسلي؛ الأجهر، الذي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم عمرو سعد، ناهد السباعي، دُرة، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، وإخراج ياسر سامي. والمسلسل الملحمي الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار إياد صالح.

جائزة أفضل ممثل شاب

وقبلها تُوجت النجاحات التي حققها نور بفوزه بجائزة أفضل ممثل شاب بتصويت الجمهور مرتين؛ إحداهما بمهرجان مجلة الدير جيست، والثانية بـ مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشر، وذلك بعد النجاح الذي حققه في مسلسلي راجعين يا هوى بطولة النجم خالد النبوي، ونقل عام بطولة النجم محمود حميدة.