انت الأن تتابع خبر "مراهقة لبنانية تنصح الجميع بها".. وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشره والجسم في يومين فقط!!.. هترجعي بنت 16 سنة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفازلين من المستحضرات المفيدة للبشرة، حيث يقدم فوائد متعددة تساعد في الحفاظ على صحة الجلد كما يحتوي على عناصر معدنية تساهم في الوقاية من العديد من مشاكل البشرة بالإضافة إلى ذلك، يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الغنية بالعديد من الفوائد و تعتمد وصفة اليوم على استخدام الفازلين وزيت الزيتون كمكونات رئيسية، مما يساعد في حماية البشرة من التصبغات وتفتيح لونها. إليكم طريقة بسيطة لتحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة.

وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشره والجسم

مكونات الوصفة

ملعقة من النشا

ملعقتان من زيت الزيتون

ملعقة من الفازلين

نصف ليمونة

وعاء عميق

خطوات تحضير الوصفة

تحضير المزيج: اجلب وعاءً واسعًا وضع فيه عصير نصف الليمونة وزيت الزيتون وامزجهما جيدًا واتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

إضافة النشا والفازلين: بعد مرور الوقت، أضف ملعقة من النشا والفازلين إلى المزيج مع التحريك المستمر حتى يصبح قوامه ناعمًا وكريميًا.

تخزين الكريم: احفظ الكريم في وعاء نظيف ومغلق بإحكام لضمان الحفاظ عليه.

تطبيق الكريم: استخدم الكريم على البشرة ووزعه جيدًا حتى تمتصه بشكل كامل.

الوقت المطلوب: اترك الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة، ثم اغسله بالماء جيدًا.

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