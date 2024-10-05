نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تنطلق اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2024، منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني.
ويقدم "دوت الخليج الرياضي" لمتابعيه مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
* ليفربول وكريستال بالاس - الساعة الثانية والنصف ظهرًا - bein sports 1
* أرسنال وساوثهامبتون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports 2
* برينتفورد وولفرهامبتون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 1
* ليستر سيتي وبورنموث - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 3
* مانشستر سيتي وفولهام - الساعة الخامسة مساءً - bein sports 1
* وست هام يونايتد وإيبوسيتش تاون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 2
* نيوكاسل وإيفرتون - الساعة السابعة والنصف مساءً - bein sports 1