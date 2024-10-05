نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة في صراع ثلاثي لضم هالاند.. والأخير يحدد شرطًا مثيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت 3 أندية كبرى، رغبتها في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وذلك حال قرر مغادرة في الفترة الصيفية المقبلة.

ريال مدريد وباريس وبرشلونة يُتابعون موقف هالاند

تُراقب أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة، عن كثب وضع عقد إيرلينج هالاند في مانشستر سيتي، وذلك حسب شبكة “TEAMtalk” البريطانية.

وأشارت الشبكة إلى إن المهاجم النرويجي لا يمانع الانتقال لخوض تجربة جديدة ولكن بشرط أن يكون الشرط الجزائي 100 مليون جنيه إسترليني.

وانضم هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند، وعقده ممتد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2027، وقيمته السوقية تبلغ 200 مليون يورو.

وخاض هالاند 107 مباراة مع فريق مانشستر سيتي بكافة البطولات منذ انضمامه وسجل 101 هدف وصنع 14 تمريرة حاسمة وفقًا لأرقامه بموقع ترانسفير ماركت العالمي.