نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج البولندي: سعيد بمشاركة فيلمي "أغنية الماعز" في مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المخرج البولندي أنچن چاكيموسكي، إنني سعيد بالمشاركة في فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال فيلمه اليوناني “أغنية الماعز” في المسابقة الدولية، موجها الشكر لإدارة المهرجان على مشاركته.

قصة فيلم "أغنية الماعز"

وأكد چاكيموسكي أن الفيلم يصنف ضمن الأفلام الرومانسية، حيث يسرد قصة شاب يوناني يصل إلى جزيرة نائية لبيع قطعة أرض ورثها عن عمه الراحل، لكن سرعان ما تتغير خططه بعد لقائه بفتاة من أهل الجزيرة، لتتولد بينهما مشاعر حب قوية تقوده للتخلي عن فكرة البيع.

هدف فيلم "أغنية الماعز"

وأوضح چاكيموسكي أن الهدف من الفيلم هو إيصال رسالة عميقة عن التضحية من أجل الحب، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يتخلى عن أفكاره وخططه الشخصية للبقاء مع من يحب.

تفاصيل فيلم "أغنية الماعز"

وأضاف أن الفيلم الذي تم إنتاجه العام الماضي ضم مجموعة من أبرز الفنانين اليونانيين، مثل الفنان توميس بانو، وبلغت تكلفته نحو 900 ألف دولار، استغرق العمل على الفيلم نحو عام كامل، وتم تصوير جميع مشاهده في مواقع مختلفة في اليونان.

جوائز فيلم "أغنية الماعز"

وأشار المخرج البولندي إلى أن فيلمه “أغنية الماعز” حصد حتى الآن ثمانية جوائز في مهرجانات عالمية ودولية، تكريمًا لإبداعاته في مجالات الإخراج، التمثيل، التأليف، والتصوير، مما يعزز من مكانة الفيلم على الساحة السينمائية الدولية.