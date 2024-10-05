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أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرض له رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية للعبة معمد سيديني، موضحًا أنه سيتابع الوضع في المنظمة لضمان خلوه من أي تدخل.

"اليويفا" يدين الهجوم على رئيس اتحاد مقدونيا

وأعلن اليويفا أن وفدًا مشترك منه والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتوجه قريبا إلى مقدونيا الشمالية للقاء المسئولين الحكوميين في البلاد، وضمان استقلالية اتحاد مقدونيا الشمالية.

وتعرض معمد سيديني، أول شخص من عرقية ألبانية يتولى رئاسة اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم منذ مارس/آذار من عام 2019، لهجوم على أيدي 3 ملثمين في 30 من سبتمبر/أيلول الماضي لدى مغادرته مطعم في العاصمة المقدونية سكوبي.

وتجري وزارة الداخلية في البلاد تحقيقًا حول الحادث، المرتبطة بمعارضة رئاسة سيديني لعدم استمراره في المنصب.

