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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 6-10-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 6-10-2024

مهنياً: تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك فتلمع أفكارك وتأسر الجميع بوضوحها ومنطقها جدا فتمشي الامور كما ترغب وتشتهي

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.

صحياً: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل.

حظك اليوم برج الثور الاحد 6-10-2024

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها.

عاطفياً: يطلب الشريك إيضاحات محددة وتفسيرات دقيقة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له.

صحياً: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 6-10-2024

مهنياً: تنعم بمشهد فلكي ناري مميز وناجح ما يجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك.

عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 6-10-2024

مهنياً: إذا كنت تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها.

عاطفياً: يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصاً بعد رغبته في الابتعاد عنك بعض الوقت ليعطيك المزيد من الوقت للتفكير.

صحياً: حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، فالمبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة النتائج.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 6-10-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني.

عاطفياً: أنت في بحث دائم عن الاستقرار، وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة مع الشريك على الرغم من المجازفة والعراقيل.

صحياً: تنازل عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 6-10-2024

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تتأكد من بعض الأمور التي كانت تثير بعض الشكوك لديك وتطرح تساؤلات وتذهب للتحقق من بعض المعطيات.

عاطفياً: لا تقدّم النصائح إلى الشريك إذا لم يكن هادئاً أو مرتاحاً نفسياً، فهذا سيزيده غروراً مع مرور الوقت.

صحياً: لا تناور أو تحاول التهرب من تطبيق ما وصفه لك الطبيب للتخلص من الأوجاع في مفاصلك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 6-10-2024

مهنياً: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.

عاطفياً: من الممكن أن تتلقى عرضاً للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دوراً في أحداث هذا اليوم.

صحياً: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة المؤذية لصحتك.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 6-10-2024

مهنياً: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك.

عاطفياً: تبحث الأوضاع العاطفية مع الشريك، لكن عليك أن تكون واضحاً ودقيقاً لإقناعه بوجهة نظرك.

صحياً: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتاراً قليلاً.

حظك اليوم برج القوس الاحد 6-10-2024

مهنياً: يدفعك أحد الزملاء إلى المغامرة، ويتحدث هذا اليوم عن أجواء عذبة وتترك انطباعاً جيداً لدى المحيط.

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما.

صحياً: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 6-10-2024

مهنياً: يشكل هذا اليوم طالعاً جيداً في المجال المهني والعائلي، ما يعني ربحاً مادياً أو عملاً فريداً تخرج به.

عاطفياً: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلاً من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أو الهرولة .

حظك اليوم برج الدلو الاحد 6-10-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مرحلة جديدة تعيشها، أو إلى دورة مهنية مميزة تعدك بالنجاح، وتتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات.

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل، ويساهم في تثبيت العلاقة بينكما على أسس متينة جداً.

صحياً: هل أجمل من أن تكون مشيق القد رشيق الحركة والنشاط؟ حاول أن تتوصل إلى ذلك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 6-10-2024

مهنياً: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم.

عاطفياً: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات.

صحياً: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلباً على وضعك الصحي، حذار.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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