حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 6-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 6-10-2024

مهنياً: تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك فتلمع أفكارك وتأسر الجميع بوضوحها ومنطقها جدا فتمشي الامور كما ترغب وتشتهي

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.

صحياً: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل.

حظك اليوم برج الثور الاحد 6-10-2024

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها.

عاطفياً: يطلب الشريك إيضاحات محددة وتفسيرات دقيقة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له.

صحياً: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 6-10-2024

مهنياً: تنعم بمشهد فلكي ناري مميز وناجح ما يجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك.

عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 6-10-2024

مهنياً: إذا كنت تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها.

عاطفياً: يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصاً بعد رغبته في الابتعاد عنك بعض الوقت ليعطيك المزيد من الوقت للتفكير.

صحياً: حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، فالمبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة النتائج.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 6-10-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني.

عاطفياً: أنت في بحث دائم عن الاستقرار، وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة مع الشريك على الرغم من المجازفة والعراقيل.

صحياً: تنازل عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 6-10-2024

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تتأكد من بعض الأمور التي كانت تثير بعض الشكوك لديك وتطرح تساؤلات وتذهب للتحقق من بعض المعطيات.

عاطفياً: لا تقدّم النصائح إلى الشريك إذا لم يكن هادئاً أو مرتاحاً نفسياً، فهذا سيزيده غروراً مع مرور الوقت.

صحياً: لا تناور أو تحاول التهرب من تطبيق ما وصفه لك الطبيب للتخلص من الأوجاع في مفاصلك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 6-10-2024

مهنياً: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.

عاطفياً: من الممكن أن تتلقى عرضاً للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دوراً في أحداث هذا اليوم.

صحياً: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة المؤذية لصحتك.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 6-10-2024

مهنياً: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك.

عاطفياً: تبحث الأوضاع العاطفية مع الشريك، لكن عليك أن تكون واضحاً ودقيقاً لإقناعه بوجهة نظرك.

صحياً: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتاراً قليلاً.

حظك اليوم برج القوس الاحد 6-10-2024

مهنياً: يدفعك أحد الزملاء إلى المغامرة، ويتحدث هذا اليوم عن أجواء عذبة وتترك انطباعاً جيداً لدى المحيط.

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما.

صحياً: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 6-10-2024

مهنياً: يشكل هذا اليوم طالعاً جيداً في المجال المهني والعائلي، ما يعني ربحاً مادياً أو عملاً فريداً تخرج به.

عاطفياً: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلاً من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أو الهرولة .

حظك اليوم برج الدلو الاحد 6-10-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مرحلة جديدة تعيشها، أو إلى دورة مهنية مميزة تعدك بالنجاح، وتتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات.

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل، ويساهم في تثبيت العلاقة بينكما على أسس متينة جداً.

صحياً: هل أجمل من أن تكون مشيق القد رشيق الحركة والنشاط؟ حاول أن تتوصل إلى ذلك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 6-10-2024

مهنياً: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم.

عاطفياً: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات.

صحياً: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلباً على وضعك الصحي، حذار.