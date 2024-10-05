طريقة عمل كريم الحلبة الممتاز في التبييض ونفخ الخدود في المنزل بطريقة محترفة

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رياض - احمد صلاح -يعد كريم الحلبة من أقوى الخلطات التي تعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها بطريقة مضمونة في مدة قليلة غير متوقعة، حيث يعمل هذا الكريم الطبيعي على نفخ الخدود ونضارة البشرة وتصفيتها من أي عيوب والتخلص من الدهون الموجودة بها، وكل فتاة تقوم بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتها والتخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وحبوب، لذلك سوف نقدم لكم هذا الكريم الجبار الخرافة في التفتيح وله العديد من الفوائد على البشرة مثل عدم ظهور التجاعيد والتخلص من الدهون وتفتيح البقع الداكنة، وفي هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم مكونات عمل كريم الحلبة وطريقة تحضيره في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل كريم الحلبة

مكونات عمل كريم الحلبة غير محيرة وغير متعبة سوف نتعرف عليها بالتفصيل الآن وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كوب متوسط من الماء.

بضع قطرات من زيت بذر الكتان.

ملعقة كبيرة من الكركم.

مكونات كريم الحلبة التحفة

طريقة التحضير والاستخدام

تعد طريقة تحضير هذا الكريم من الطرق السهلة التي يسهل القيام بعملها في المنزل وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به ملعقة الكركم والحلبة المطحونة وكمية الماء المحددة ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضع هذا الخليط على نار هادئة ونستمر في تقليب المكونات ونتركه حتى يغلي.

ثم نقوم بتصفية الخليط بمصفاة ضيقة أو باستخدام شاش.

نأخذ ملعقتان كبيرتان من الخليط السابق ونضع عليهم جل الصبار وزيت بذر الكتان ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات.

نحضر علبة فارغة نظيفة ونضع بها هذه الوصفة ونحتفظ بها في الثلاجة.

نضع هذا الكريم على الوجه والرقبة وجميع المناطق المراد تفتيحها.

تستخدم هذه الوصفة يومياً أو 3 مرات في الأسبوع على الأقل.

فوائد استخدام الحلبة للبشرة

سوف نتحدث عن فوائد استخدام الحلبة الرهيبة وهي كما يلي: