انت الأن تتابع خبر "عشبة من الجنة متوفرة في كل مطبخ".. تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها لا تتجاهلها بعد اليوم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الاعشاب التي تساعد في التخفيف من آلام المفاصل بجانب التمارين، حيث انه يمكن للتغيرات الغذائية ان تساعد في تقليل الالتهابات بناءًا على تصريحات من مواقع رسمية، لذلك فإن هناك الكثير من الاعشاب التي يتم استخدامها للتخفيف من آلام النقرس ومن آلام المفاصل ايضًا، وبناءًا على تصريحات رسمية من قبل اخصائي التغذية فإن هشاشة العظام مرتبطة بشكل كبير هي والتهاب المفاصيل الروماتيدي مع آلام المفاصل الشديد، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة دوت الخليج
تقليل آلام المفاصل
- بناءًا على تصريحات رسمية من قبل خبير تغذية فإن العيش مع التهاب المفاصل وتحمل الآلام الخاصة بها ليس امر يهل تمامًا، حيث ان التهابات المفاصيل تقيد الحركة وتسبب آلاف متعددة والتي تؤثر بشكل كبير على المهام اليومية التي يمكن القيام بها بشكل طبيعي.
اعشاب تقليل آلام المفاصل
- يعتبر الصبار واحدًا من الاعشاب التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب بسبب مادة الانثراكينون الموجودة في الجيل الحاص بالصبار والتي تعتبر مادة ضمن المود المضادة للاتهابات، ليس هذا فقط بل ان الكركم يعتبر ضمن اهم المكونات التي تساعد على تقليل الالتهاب بسبب احتواءة على مركب الكركمين، ويعتبر الزعتر واحدًا من الاعشاب التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب والتي تعتبر خيار جيد للاشخاص المصابين بإلتهابات في المفاصل، ويعتبر الجنزبيل واحدًا من الخضروات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، اضافةً إلى هذا فإن لدى الجنزبيل القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية لما له من مركبات تدعى مركبات الليكوترين.