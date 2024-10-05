نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انكسار درجات الحرارة.. بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم: "احذروا نزلات البرد الحادة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض نهارًا، مع عدم عودة الأجواء الحارة مجددًا.
التحذيرات والأجواء العامة
- درجات الحرارة: حذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة الصغرى، حيث تُسجل أدنى معدلاتها في منطقة سانت كاترين، حيث تصل إلى 12 درجة مئوية.
- ملابس الليل: ناشدت الهيئة المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة خلال ساعات الليل بسبب نشاط الرياح وحالة الطقس التي تميل إلى البرودة، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
التوقعات الجوية
- الرطوبة: من المتوقع زيادة كبيرة في الرطوبة الحرة والرطوبة الجوية، مع بداية ظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري، خاصة على الطرق السريعة.
- السحب والأمطار: رصدت الأقمار الصناعية بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع توقع هطول أمطار خفيفة على السواحل والدلتا.
تفاصيل حالة الطقس
- الطقس نهارًا: سيكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يتوقع أن يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء.
- الرياح: من المتوقع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.
- البحر الأحمر: من المتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
|المدينة
|العظمى (°م)
|الصغرى (°م)
|القاهرة
|30
|21
|6 أكتوبر
|30
|20
|بنها
|29
|20
|دمنهور
|29
|20
|وادى النطرون
|29
|21
|كفر الشيخ
|28
|21
|المنصورة
|30
|22
|الزقازيق
|30
|22
|شبين الكوم
|29
|21
|طنطا
|29
|21
|دمياط
|29
|22
|بورسعيد
|28
|22
|الإسماعيلية
|31
|20
|السويس
|30
|21
|العريش
|28
|21
|رفح
|27
|20
|رأس سدر
|32
|23
|نخل
|30
|14
|كاترين
|26
|12
|الطور
|31
|22
|طابا
|30
|23
|شرم الشيخ
|34
|25
|الاسكندرية
|29
|20
|العلمين
|28
|19
|مطروح
|27
|19
|السلوم
|28
|19
|سيوة
|32
|18
|رأس غارب
|33
|24
|الغردقة
|34
|23
|سفاجا
|34
|25
|مرسى علم
|34
|25
|شلاتين
|34
|26
|حلايب
|33
|25
|أبورماد
|33
|25
|رأس حدربة
|33
|25
|الفيوم
|32
|20
|بني سويف
|32
|20
|المنيا
|32
|20
|أسيوط
|33
|19
|سوهاج
|34
|22
|قنا
|36
|23
|الأقصر
|37
|21
|أسوان
|38
|23
|الوادى الجديد
|36
|21
|أبوسمبل
|38
|24