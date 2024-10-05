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انكسار درجات الحرارة.. بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم: "احذروا نزلات البرد الحادة"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض نهارًا، مع عدم عودة الأجواء الحارة مجددًا.

التحذيرات والأجواء العامة

  • درجات الحرارة: حذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة الصغرى، حيث تُسجل أدنى معدلاتها في منطقة سانت كاترين، حيث تصل إلى 12 درجة مئوية.
  • ملابس الليل: ناشدت الهيئة المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة خلال ساعات الليل بسبب نشاط الرياح وحالة الطقس التي تميل إلى البرودة، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

التوقعات الجوية

  • الرطوبة: من المتوقع زيادة كبيرة في الرطوبة الحرة والرطوبة الجوية، مع بداية ظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري، خاصة على الطرق السريعة.
  • السحب والأمطار: رصدت الأقمار الصناعية بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع توقع هطول أمطار خفيفة على السواحل والدلتا.

تفاصيل حالة الطقس

  • الطقس نهارًا: سيكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يتوقع أن يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء.
  • الرياح: من المتوقع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط: تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.
  • البحر الأحمر: من المتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م)
القاهرة 30 21
6 أكتوبر 30 20
بنها 29 20
دمنهور 29 20
وادى النطرون 29 21
كفر الشيخ 28 21
المنصورة 30 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 29 21
طنطا 29 21
دمياط 29 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 27 20
رأس سدر 32 23
نخل 30 14
كاترين 26 12
الطور 31 22
طابا 30 23
شرم الشيخ 34 25
الاسكندرية 29 20
العلمين 28 19
مطروح 27 19
السلوم 28 19
سيوة 32 18
رأس غارب 33 24
الغردقة 34 23
سفاجا 34 25
مرسى علم 34 25
شلاتين 34 26
حلايب 33 25
أبورماد 33 25
رأس حدربة 33 25
الفيوم 32 20
بني سويف 32 20
المنيا 32 20
أسيوط 33 19
سوهاج 34 22
قنا 36 23
الأقصر 37 21
أسوان 38 23
الوادى الجديد 36 21
أبوسمبل 38 24

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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