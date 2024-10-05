نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انكسار درجات الحرارة.. بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم: "احذروا نزلات البرد الحادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض نهارًا، مع عدم عودة الأجواء الحارة مجددًا.

التحذيرات والأجواء العامة

درجات الحرارة : حذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة الصغرى، حيث تُسجل أدنى معدلاتها في منطقة سانت كاترين، حيث تصل إلى 12 درجة مئوية.

: حذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة الصغرى، حيث تُسجل أدنى معدلاتها في منطقة سانت كاترين، حيث تصل إلى 12 درجة مئوية. ملابس الليل: ناشدت الهيئة المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة خلال ساعات الليل بسبب نشاط الرياح وحالة الطقس التي تميل إلى البرودة، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

التوقعات الجوية

الرطوبة : من المتوقع زيادة كبيرة في الرطوبة الحرة والرطوبة الجوية، مع بداية ظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري، خاصة على الطرق السريعة.

: من المتوقع زيادة كبيرة في الرطوبة الحرة والرطوبة الجوية، مع بداية ظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري، خاصة على الطرق السريعة. السحب والأمطار: رصدت الأقمار الصناعية بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع توقع هطول أمطار خفيفة على السواحل والدلتا.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس نهارًا : سيكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يتوقع أن يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء.

: سيكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يتوقع أن يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء. الرياح: من المتوقع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط : تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.

: تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية. البحر الأحمر: من المتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم