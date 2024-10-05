وزير السياحة والآثار يختتم زيارته للمملكة بلقاء وزير الحج السعودي.. والاتفاق على حملات توعية مشتركة للحجاج والمعتمرين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - اختتم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية بلقاء توفيق الربيعه وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اللقاءات الهامة التي يعقدها الوزير خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وقد شارك في حضور هذا اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز مزيد من التنسيق المشترك القائم بين الجانبين المصري والسعودي في ملفات الحج والعمرة بما يساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة وجودة الخدمات المقدمة خلالهم، ومناقشة بعض الملفات التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك استعداداً لموسم الحج المقبل.

ومن جانبه، ثمن شريف فتحي على جهود المملكة العربية السعودية في هذا الملف وخاصة ما تشهده في تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ حملات توعية مشتركة للحجاج والمعتمرين، ومتابعة التنسيق المشترك على كافة المستويات.