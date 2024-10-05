انت الأن تتابع خبر "ضاع عمرك حارم نفسك علشان الرجيم".. وصفة الفازلين والنعناع لإزالة الكرش كنز رباني لم يخطر على البال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميعنا نعرف أن للفازلين قوة جبارة وفعالة في حل الكثير من المشاكل ومنها إزالة الكرش، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذه المقالة، يستخدم الفازلين لإزالة الكرش في العديد من الوصفات، وتتركز فوائد الفازلين لإزالة الكرش في احتوائه على المركبات التي تعمل على انقاص الوزن، والفازلين مادة هلامية تصنع عن طريق تكرير النفط، لونه شفاف وملمسه لزج جدا، ويعد الكرش أو دهون البطن أحد أخطر الدهون التي تتواجد في الجسم، حيث تزيد من فرص الاصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن هنا تظهر الحاجة لازالته سريعا، وذلك لتفادي مضاعفاته.

وصفة الفازلين والنعناع لإزالة الكرش

يستخدم الفازلين والنعناع لإزالة الكرش، من خلال دهن المنطقة بهذا الخليط، ويمكن تحضيره عن طريق خلط كمية من الفازلين مع ورق النعناع الطازج المهروس، ثم يوضع على منطقة البطن أو أي منطقة يراد إزالة الدهون منها، وتدلك المنطقة بحركة دائرية وذلك لضمان امتصاص الجسم للخلطة، ثم تلف المنطقة بالنايلون الشفاف وتترك لمدة ساعة، ثم تغسل المنطقة بالماء، وتكرر هذه العملية يوميا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الفازلين والزنجبيل لازالة الكرش