انت الأن تتابع خبر النجمات يتألقن بالوردي لدعم حملات التوعية بسرطان الثدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضمن فعاليات "أكتوبر الوردي"، اللون الوردي يُختار كلون أساسي لدعم مرضى سرطان الثدي والمشاركة في الحملات العالمية للتوعية بهذا المرض. وتشارك العديد من النجمات في هذا الحدث بإطلالات جذابة تجمع بين الأناقة والرسالة الإنسانية، معتمدات على درجات اللون الوردي لإبراز دعمهن لهذه القضية.



ويعتبر المكياج الوردي جزءاً من هذه الإطلالات، حيث تفضل بعض النجمات، مثل إنجي المقدم وهنا الزاهد، الاعتماد على المكياج الطبيعي البسيط الذي يعزز جمال اللون الوردي. في حين تختار أخريات مثل نهى نبيل تنسيقات ملكية فاخرة تعكس التناغم بين الفستان والمكياج الوردي، مانحة لمسة راقية.



ويعد يوم 15 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة سرطان الثدي، حيث أُختير الشريط الوردي رمزاً لهذه الحملة العالمية التي تهدف إلى التوعية والوقاية من المرض. النجمات بدورهن يساهمن في دعم هذه القضية من خلال إطلالاتهن الوردية، ملهمات النساء حول العالم للانضمام إلى هذه المبادرة الإنسانية .