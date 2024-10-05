نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار لها من احدث جلسة تصوير لها، شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأحمر يكشف أنوثتها، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة حيث تركت خصلات شعرها منسدلة، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمالها.

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية اخري، تستعد ياسمين صبري لخوض السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٥بـ أحدث أعمالها الدرامية الجديدة والتي تحمل أسم " ضل حيطة "، وتجسد ياسمين خلال أحداث العمل تتعرض للخيانة من حبيبها وصديقتها التي تجسد دورها ثراء جبيل، بينما لم يتم حتى الآن ترشيح الفنان الذي سيقدم دور حبيبها.

أبطال ضل حيطة

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

أحداث مسلسل ضل حيطة

وتدور أحداث ضل حيطة في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله ياسمين بشخصية ربة منزل تمر بالعديد من التحولات وتعاني من أزمات عديدة في حياتها، وتتكون عائلة ياسمين من أحمد فؤاد سليم الذي يلعب دور والدها وسلوى عثمان التي تظهر بشخصية والدتها، فيما يلعب عابد عناني دور شقيقها، وتقدم غفران محمد شخصية شقيقة ياسمين ضمن الأحداث.

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر أعمال ياسمين صبري مسلسل رحيل، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تناول اعتماد المرأة على ذاتها في العمل ومرورها بظروف صعبة في المناطق الشعبية، قدمت خلال أحداث العمل شخصية رحيل وهدان وهي فتاة شعبية تعمل مهندسة وتمر حياتها بالعديد من الأزمات ثم تدخل السجن، وبعدها تتحول من الفقر إلى الثراء.

أبطال مسلسل رحيل

والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، مي القاضي، بسنت صيام، لبنى ونس، حازم سمير، وعزت زين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.