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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق آرسنال، ميكيل أرتيتا، اليوم الجمعة، عن مواجهة ساوثهامبتون التي تجمع الفريقين غدًا السبت على ملعب "الإمارات"، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل مواجهة ساوثهامبتون.. أرتيتا يصدم جماهير آرسنال

قال أرتيتا في المؤتمر الصحافي للمباراة اليوم الجمعة: " نحن نلعب من أجل العثور على أفضل نسخة لدينا، وأن نكون الفريق الأكثر تنافسية والفوز في كل مباراة".

وتحدث أرتيتا عن لاعبه توماس بارتي قائلًا: "أمر مهم للغاية، لاعب مهم بالنسبة لنا، أظهر ذلك أسبوعًا تلو الآخر، ربما كانت الطريقة التي عاد بها بعد العطلة هي أفضل حالة له على الإطلاق، الآن يتعلق الأمر بإرادته، ونجح حقًا في ذلك".

وعن مسيرة آرسنال الخالية من الهزائم علق: "نلعب كل ثلاثة أيام اختبارًا لا يصدق، الثلاثاء كان أمام باريس، وقبل ذلك أمام ليستر سيتي، مباراتان مختلفتان تمامًا، وطريقتا لعب مختلفتان تمامًا".

وواصل: "كان علينا أن نكون مختلفين، أعتقد أن التأثير الذي يتركه مارتن في كل ما نقوم به صعب للغاية مع لاعب واحد، حاولنا القيام بذلك من خلال اللعب في مساحات مختلفة، ربما استغرق الأمر مباراة أو مباراتين لكننا وجدنا طريقة مختلفة".

وتحدث أرتيتا عن زينتشينكو وأوديغارد المصابين: "ربما يعود ألكسندر بعد فترة التوقف الدولي، لكن مارتن صعب للغاية، كنت أتوقع استمراره، لكنه يبذل قصارى جهده للعودة".