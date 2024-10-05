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أحمد جودة - القاهرة -

عبر مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن استياءه الشديد من تصريحات عصام عبدالفتاح وتوجيه الاتهامات له.

كلاتنبرج يفتح النار على عصام عبد الفتاح.. ويكشف حقيقة مجاملات الأهلي والزمالك



وقال مارك كلاتنبرج فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "عصام عبد الفتاح قال في حقي كلمات ليس جيدة قبل وصولي".

وتابع: "عصام عبد الفتاح وجه بعض الاتهامات السيئة لي ولم يكن مرحبا بوجودي".

وشدد: "عصام عبد الفتاح لم يكن يحترمني كحكم والمباراة التي ذكرها كانت قبل قدومي".

وأوضح: "لم يكن هناك أي طلبات لمجاملة الأهلي أو الزمالك والعدالة كانت حق كل فريق".

وأردف: "كنت أرغب في الارتقاء بالحكام وهذا الأمر كان يحتاج لمتابعة القرارات داخل أرض الميدان".

واستكمل: "لديكم حكام مصريين متميزين شاهدتم في المباريات، والحكم المصري يحتاج مشروع من سنة ل3 سنوات ويستحقوا الوصول للعالمية".



واختتم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، حديثه قائلًا: "عدم وجود حكم مصري في كأس العالم كارثة".

