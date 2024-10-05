نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر اليوم في عيد".. بسمة وهبة تتفاعل مع أغاني نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاعلت الإعلامية بسمة وهبة مع الأغاني الوطنية لنصر أكتوبر المجيد، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، وذلك ضمن احتفالات الدولة المصرية الحادية والخمسين.

واستضافت الإعلامية بسمة وهبة كورال المدرج، الذي قدم عددا من الأغاني الوطنية المميزة، مثل "غني يا سمسمية"، إذ ظهرت "وهبة" بفستان من علم مصر، وتفاعل مع الأغنية، وسط سعادة الحضور، بذكرى انتصار وطنهم على دولة الاحتلال الإسرائيلي واستعادة سيناء.

كورال المدرج

كما قدم الكورال أغنية "عاش اللي قال"، للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي من تأليف محمد حمزة، وتلحين الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وحرصت الإعلامية على ترك مكانها في الاستوديو والوقوف وسط أعضاء الكورال، لتشاركهم أداء الأغنية، كما أدى الكورال أغنية "مصر اليوم في عيد"، للراحلة شادية، وكلمات عبد الوهاب محمد وتلحين عمر الجيزاوي.

وأوضحت: "كورال المدرج سيجعلنا اليوم نعيش أجواء زمان وأغاني النصر التي كلها حماس وسعادة وحب وفخر ووطنية، وأظن أننا في حاجة إلى هذه الروح".

