نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي وكذلك القنوات الناقلة للمبارايات، والتي تشهد مواجهات قوية.

وتشهد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي مواجهات قوية، حيث يلتقي فريق سانت إتيان ضد منافسه أوكسيير، بينما يستضيف فريق ليل نظيره تولوز، وموناكو يحل ضيفا ثقيلا على فريق رين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

سانت إتيان ضد أوكسيير:

الساعة 6:00 بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports 4، مع التعليق من سمير اليعقوبي.

ليل ضد تولوز:

الساعة 8:00 بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports 8، مع التعليق من أحمد البلوشي.

رين ضد موناكو:

الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports 4، مع التعليق من محمد بركات.