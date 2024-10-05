نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: الزمالك لديه الحق في "التحفيل".. كهربا تراجع مستواه وهناك لاعبون يدخنون "الشيشة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، حول هزيمة فريق الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، كما أبدى رأيه في تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا بالنادي الأهلي.

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا في الرياض، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

مجدي عبد الغني يتحدث عن أسباب خسارة الأهلي

أشار مجدي عبد الغني، خلال مداخلة على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن المسؤولية عن خسارة الأهلي في المقام الأول تقع على عاتق اللاعبين، قائلًا: "اللاعبون هم المسؤولون أولًا، ثم المدير الفني". وأضاف: "من الواضح أن اللاعبين لم يكونوا مهيئين نفسيًا للمباراة، فقد دخلوا المباراة باعتقاد أنهم سيهزمون الزمالك، وفي ذلك الوقت، الأهلي كان فريقًا أقوى من الزمالك من الناحية الفنية".

تابع عبد الغني مشيرًا إلى أن الأهلي لم يستغل الفرصة بعد تسجيله لضربة الجزاء، حيث انخفضت معنويات لاعبي الزمالك بشكل كبير. ولكنه انتقد تبديلات المدرب مارسيل كولر في الشوط الثاني قائلًا: "التبديلات لم تكن موفقة، وبدت الأمور سيئة، والزملكاوية احتفلوا بحقهم".

تعليق على أداء محمد رمضان

أما بخصوص تعيين محمد رمضان مديرًا للكرة، وصف عبد الغني رمضان بأنه "شخصية متزنة"، لكنه أبدى بعض التحفظات حول غيابه الطويل عن كرة القدم، حيث قال: "محمد رمضان كان بعيدًا عن كرة القدم لفترة طويلة، نحو 12 أو 14 سنة، واللاعبون اليوم مختلفون تمامًا عن السابق". وأوضح أنه ليس متأكدًا ما إذا كان رمضان سيعتمد على محمود الخطيب بشكل دائم في قراراته أم سيكون قادرًا على اتخاذ قرارات سريعة بمفرده.

دعمه للنادي الأهلي وانتقاداته

عبد الغني أكد أنه كان دائمًا يدعم مصلحة النادي الأهلي، حيث أشار: "كنت داعمًا لمحمود طاهر، وقالوا إنني ضد محمود الخطيب، ولكنني أشيد به عندما يتخذ قرارات جيدة، وأنتقده إذا حدث عكس ذلك، لأن مصلحة النادي هي الأهم بالنسبة لي".

موقفه من كهربا

أما فيما يتعلق باللاعب محمود كهربا، فقد أوضح عبد الغني أنه لا يرى كهربا منافسًا له وقال: "لا يهمني، ولا ينافسني، مستواه الحالي ليس كما كان عندما انضم إلى الأهلي". وأشار إلى أن جلوسه على دكة البدلاء والمشاركة في دقائق قليلة هو دليل على تراجع أدائه.

واختتم: "لاعب الكرة مستواه يكون سيئًا لسبيين، الأول يسير في طريق خاطئ، والثاني لا يهتم بنفسه ولا ينام مبكرًا، حاليًا هناك لاعبين يدخنون الشيشة".