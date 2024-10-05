نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| يكره الأهلي.. رد ناري من وكيل قندوسي السابق على تصريحات اللاعب المثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جعفر نيساني وكيل الجزائري أحمد قندوسي السابق، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، على تصريحات اللاعب الجزائري الأخيرة.

وكيله السابق: مشكلة قندوسي أنه يحقد ويكره الأهلي

وقال جعفر نيساني فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "الأهلي لم يفرض وكيل بعينه في صفقة انتقال أحمد قندوسي".

وتابع: "الزمالك كان يفاوض قندوسي قبل انتقاله للأهلي ".

وأوضح: "مشكلة قندوسي أنه يحقد ويكره الأهلي لأنه لم يحصل على فرصته".

وشدد: "ما ردده قندوسي لا أساس له من الصحة".

وأردف: "إنهاء الارتباط بيني وبين قندوسي قرار يرجع له وكنت معه حتى انتقاله للأهلي".

واختتم جعفر نيساني حديثه قائلًا: "الأهلي طلب قندوسي وسار في كافة الخطوات بشكل احترافي عند التعاقد معه".