نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| يكره الأهلي.. رد ناري من وكيل قندوسي السابق على تصريحات اللاعب المثيرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق جعفر نيساني وكيل الجزائري أحمد قندوسي السابق، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، على تصريحات اللاعب الجزائري الأخيرة.
وكيله السابق: مشكلة قندوسي أنه يحقد ويكره الأهلي
وقال جعفر نيساني فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "الأهلي لم يفرض وكيل بعينه في صفقة انتقال أحمد قندوسي".
وتابع: "الزمالك كان يفاوض قندوسي قبل انتقاله للأهلي ".
وأوضح: "مشكلة قندوسي أنه يحقد ويكره الأهلي لأنه لم يحصل على فرصته".
وشدد: "ما ردده قندوسي لا أساس له من الصحة".
وأردف: "إنهاء الارتباط بيني وبين قندوسي قرار يرجع له وكنت معه حتى انتقاله للأهلي".
واختتم جعفر نيساني حديثه قائلًا: "الأهلي طلب قندوسي وسار في كافة الخطوات بشكل احترافي عند التعاقد معه".