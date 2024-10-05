درة تهنئ زوجها هاني سعد بعيد ميلاده: "اتمنى ان أراك تبتسم دائمًا"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة التونسية درة بعيد ميلاد زوجها المهندس هاني سعد، وتمنيت له السعادة والمزيد من النجاح، وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

حيث شاركت درة جمهورها ومتابعيها منشورًا مليئ بالصور واللقطات الرومانسية التي تجمع بينها وبين زوجها هاني سعد وعلقت درة على منشور التهنئة قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، أتمنى ان تبتسم دائمًا لأنك تستحق كل السعادة في العالم، وكل سنة وانت بخير وصحة وسعادة حبيبي يا أغلى الناس".

حيث انهالت تعليقات الجمهور على منشور التهنئة كالآتي: "ربنا يخليكوا لبعض ويحفظكوا، ربنا يسعدكم دايما، كل سنة وانتوا طيبين وربنا يسعدكم، ربي يفضلكم ويعطيكم الصحة والوقت الطيب، ربنا يحلي أيامكم"، وغيرها من التعليقات التي تهنئهم سويًا والأمنيات السعيدة والمباركة لهم.

أحدث أعمال درة في السينما

وفي سياق متصل انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.





كما يذكر ان درة شاركت في مسلسل "الأجهر"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.

طاقِم عمَل مسلسل "الأجهر"





و يعد مسلسل "الأجهر "من بطولة الكثير من النجوم وأبرزهم الفنان عمرو سعد وجسد خلاله شخصية "يوسف"، وظهرت درة بشخصية "نهلة"، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد وآخرين، ويعد المسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.