ليلى عبد اللطيف تكشف عن كوارث خطيرة ستحدث في 5 دول عربية خلال الأيام القادمة وتحذر اقترب موعد النهاية

الرياض - محمد الاطلسي - ظهرت العرافة ليلى عبد اللطيف، في حلقة جديدة عبر قناة “الجديد“، اللبنانية مع المذيع “نيشان”، وكشفت خلالها عن سلسلة من التوقعات التي تتنبأ بحدوثها خلال الفترة المقبلة.

وقالت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن الكثير من أطباء وعيادات التجميل سوف يتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة بسبب أخطأ طبية جسيمة، موضحةً إن محور هذا التوقع في لبنان وبعض الدول العربية.

كما تحدث ليلى عبد اللطيف، عن ظهور العديد من شركات الاستثمار التي تمتهن النصب والاحتيال في العديد من الدول العربية، محذرةً الجميع من تصديقها والوقوع بفخها.

وقالت ليلى عبد اللطيف، ان الفترة المقبلة سوف تشهد أيضاً استخدام السلاح الكيماوي في إحدى الدول وهو ما سيؤدي إلى حدوث كارثة، موضحة إن فضيحة كبيرة سوف تطال شخصية بارزة بسبب وقوفه خلف تلك الكارثة.

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قالت العرافة ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن عام 2024م، سوف يشهد وفاة الكبار في عالم السياسة، والكبار في عالم الفن، كما سيشهد اعتزال العديد من مشاهير وكبار الفن.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، ان عام 2024م، سوف يكون عام الهلع والخوف بسبب العديد من الأحداث المفزعة التي ستحدث فيها، موضحةً ان العديد من مطارات العالم سوف تشهد في هذا العام حالة خوف وفزع بسبب احداث مفزعة ستحدث فيها.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف، ان يشهد عام 2024م، حالة وفاة زعيم بارز، تتحول إلى فرح واحتفالات في الشوارع.

توقعات ليلى عبد اللطيف التي تحققت في 2024م

خلال الأشهر الأولى من عام 2024م، تحققت بعض التوقعات التي تنبأت بها ليلى عبد اللطيف، وابرزها توقعها بحدوث كسوف كلي للشمس وهو ما حدث في 8 ابريل الماضي في بعض مناطق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما تحقق توقعها بشأن إعلان أمير الكويت عن قرار جريئ، وهو ما حدث بالفعل في 10 /5/ 2024م، حيث أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

كما تحقق توقع ليلى عبد اللطيف، بشأن سقوط طائرة أحد الرؤساء، حيث سقطت طائرة الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”، في 19 مايو/ أيار 2024م، وتوفي هو وعدداً من المسؤولين الذين كانوا برفقته، أبرزهم وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان.