زيارة الرئيس السيسى تتصدر افتتاحيات الصحف القطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:33 مساءً - تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قطر، افتتاحيات الصحف القطرية، وأبرزت ترحيب القيادة القطرية وأيضا الترحيب الشعبى بزيارته، حيث كتبت صحيفة "الشرق" القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تقدم مستقبلي أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد.

صحيفة الشرق القطرية



كما سلطت الصحيفة الضوء على لقائه المهم مع رجال الأعمال القطريين، والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية، بحضورالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، و الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، و الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين.

الراية القطرية الراية القطرية



وأبرزت الصحيفة القطرية حرص القيادتين على توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الشعبين.

وتحت عنوان "عاقلاقات قوية ومتميزة" أبرزت صحيفة "الوطن" القطرية حفاوة استقبال تميم بن حمد لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشارت إلى اللقاء المثمر الذى عقد الرئيس السيسى مع رجال الأعمال القطريين، وأوردت تصريحات السفير القطرى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طارق الأنصارى ، حول الأهمية البالغة لزيارة الرئيس السيسى لقطر، حيث أكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر تسهم في الانتقال بالبلدين إلى مرحلة علاقات استراتيجية لآفاق أرحب، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون لتشمل العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية.

صحيفة الوطن القطرية صحيفة الوطن القطرية

وأبرزت أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولة قطر وهي الثالثة له للبلاد تأتي في مرحلة حساسة يمر بها الشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الترابط واللحمة والنمو في كافة المجالات، وخصوصا السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتناولت صحيفة "الراية" القطرية تعزيز العلاقات المصرية القطرية، وأكدت انها علاقات متجذرة وكانت لها انعاكسات إيجابية كبيرة لصالح البلدين وأن هذه العلاقات تنطلق من وحدة الأهداف والمصير.

الوطن