نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد قد يغيب لنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم البرتغالي روبن أموريم، الجمعة، أن مواطنه المدافع ديوغو دالو قد يغيب حتى نهاية الموسم، وذلك جراء تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للساق.

وقرر أموريم عدم الزج بدالو (26 عامًا) أساسيًا، والاكتفاء بدخوله من مقاعد البدلاء في الخسارة أمام ولفرهامبتون 0-1، السبت الماضي، بهدف إراحته، لكن الظهير متعدد المهارات يعاني من مشكلة عضلية تهدد بإنهاء مشواره بشكل مفاجئ.

قال أموريم للصحافيين قبل رحلة الفريق إلى بورنموث في المرحلة الرابعة والثلاثين، الأحد: «لن يلعب ديوغو دالو. يعاني من إصابة في عضلات ساقه وسيغيب عن المباريات المقبلة».

وشارك دالو في 51 مباراة بقميص يونايتد هذا الموسم في مختلف المسابقات، في حين لم يغب إلا عن مباراة واحدة بسبب الإيقاف.

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن يغيب دالو عن بقية الموسم، أضاف أموريم: «هذا الاحتمال وارد، لكنني لا أعلم. سنتابع الأمر أسبوعيًا؛ لأنه يبذل جهدًا كبيرًا، ويمكنه التعافي بشكل جيد».

وتابع: «لقد خاض سلسلة من المباريات وحاولنا إدارة الأمور، لكن بعض اللاعبين اضطروا للعب دقائق كثيرة».

ويُمثّل غياب دالو ضربة موجعة لفريق «الشياطين الحمر»، وذلك قبل مواجهته المهمة في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، أمام أتلتيك بلباو الإسباني، الخميس.

ويدخل يونايتد عطلة نهاية الأسبوع وهو يقبع في المركز الرابع عشر في البريميرليغ، وقد يُحقق أموريم الذي حلّ بدلًا من الهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه في فبراير (شباط) أسوأ نتيجة للفريق في الدوري منذ هبوطه في موسم 1973-1974. ضمن يونايتد بالفعل أسوأ حصيلة نقاط له في الدوري الممتاز الذي أبصر النور عام 1992.