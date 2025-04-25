نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخية طاهر تمنح التقدم للنادي الأهلي أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي البطولة.



وافتتح اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التقدم لفريقه بصاروخية مدوية هزت شباك الضيوف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبيا في الذهاب مباراة شهدت تفوق جماعي للمارد الأحمر والذي قدم مباراة عكس التوقعات حول أداء الأهلي.

تشكيل الأهلي

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.