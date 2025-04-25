نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يحضر مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، حضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، من المدرجات.

وتواجد الدكتور عبدالغفار من المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر، في مباراته أمام بطل جنوب إفريقيا، من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على دكة البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز

كانت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، التي أقيمت في بريتوريا بجنوب إفريقيا، انتتهت بالتعادل السلبي، بعدما كان الأحمر قاب قوسين أو أدنى من العودى بفوز ثمين.