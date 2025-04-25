نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إثارة التساؤلات حول وجود خلاف بينهما.. تامر حسني وأحمد زاهر يحسمان الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثيرت التساؤلات العديدة حول وجود خلاف بين نجم الجيل تامر حسني والفنان أحمد زاهر وذلك تحديدًا بعد عدم حضور تامر حسني حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال، وهذا قد أثار أسئلة الجمهور وحيرتهم تحديدًا أنه يوجد علاقة صداقة قوية بين تامر حسني وأحمد زاهر وأن تامر حسني هو أول من قدم ليلي زاهر وملك زاهر في أعماله السينمائية.

تامر حسني يكشف سبب عدم حضوره حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

فقد حسم تامر حسني هذا الجدل الذي أثير حول صداقتهم وذلك من خلال نشره منشور عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر مقطع من حفل الزفاف وعلق عليه قائلًا: "مليون مبرووووووك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال، محشنيش عن فرحكم إلا شغلي بره مصر، فعلًا كان نفسي أكون معكم، ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب، وعقبال باقي البنات يا زاااااهر، عارف إحساسك."

استوري تامر حسني

تعليق أحمد زاهر على مباركة تامر حسني له

ليقوم الفنان أحمد زاهر أيضًا بحسم الجدل ويؤكد على وجود الصداقة بينهم حيث قام بالرد عليه عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث علق قائلًا: "حبيبي يا تيمو كان نفسي تكون معانا في اليوم الجميل ده بس أنا متأكد لو مكنش عندك شغل بره مصر أكيد هتكون معانا بس قدر الله وماشاء فعل وتتعوض في فرح ملوكة بنتك الثانية".

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

تفاصيل حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

أقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء في موقع أثري فريد من نوعه، عند هرم سقارة، حيث تحولت المنطقة إلى لوحة فنية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، فازدانت الأجواء بعناصر ديكورية مستوحاة من الطابع الفرعوني، وتمت إنارة الهرم باللون الأحمر ليتناغم مع الاحتفال، ما أضفى سحرًا بصريًا استثنائيًا على المناسبة.

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

عقد القران بحضور كبار الشخصيات

يأتي هذا الزفاف بعد أيام قليلة من احتفال العروسين بعقد قرانهما يوم 14 أبريل الجاري، في حفل عائلي حميم ضم عددًا من الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة، وكان من أبرز الحضور رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مما أضفى على المناسبة طابعًا مميزًا ومكانة خاصة.