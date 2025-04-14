بحراسة مشددة من الاحتلال .. 765 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:33 مساءً - قالت محافظة القدس، إن 765 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "نعرب عن مخاوفنا الشديدة إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل بحق المسجد الأقصى المبارك، والاقتحام الإسرائيلي الذي قاده عضو الكنيست عميت هاليفي برفقة الحاخام شمشون إلباوم انتهاك صارخ للقانون الدولي".

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى في اليوم الثاني من "عيد الفصح اليهودي".