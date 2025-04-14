وزير التعليم يعلن عن مؤسسة وطنية لإعداد المعلمين: خطوة استراتيجية ضمن رؤية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعليم وتنمية الكوادر البشرية، أعلن وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، عن تأسيس مؤسسة وطنية متخصصة في إعداد المعلمين، ستكون البوابة الرئيسية للدخول إلى مهنة التعليم في المملكة.

جاء هذا الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير في النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية، والذي يتزامن هذا العام مع المعرض الدولي للتعليم (EDGEx 2025)، المقام في فندق الريتز كارلتون بالرياض، خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل، بمشاركة واسعة من خبراء التعليم، وصنّاع السياسات، وممثلي الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى كبرى شركات التقنية والمستثمرين في القطاع.

وأكد البنيان أن المؤتمر يأتي في إطار أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويحظى بدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، الذي يضع تنمية الإنسان في مقدمة أولويات التحول الوطني.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام من المبادرة تضم إضافات نوعية، أبرزها إقامة معرض التعليم العالمي بالشراكة مع وزارة التعليم، إلى جانب جلسة وزارية خاصة تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على تطوير القدرات البشرية، وهو ما يساهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التعليم والعمل.

وأضاف الوزير: "نحن نؤمن أن بناء الإنسان يبدأ من تمكينه بالمهارات والمعرفة والقيم التي تؤهله لحياة منتجة ومستقبل مزدهر، والمبادرة هذا العام تعكس التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمار في الإنسان".

وختم البنيان حديثه بالتأكيد على أهمية تبني نهج جديد لتنمية القدرات، يعتمد على التعلم المستمر، والمرونة في النظم التعليمية، والتعاون الوثيق بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع ككل، لمواجهة تحديات العصر ومتغيراته المتسارعة.