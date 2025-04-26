أسطورة يونايتد يتجه إلى الفنون القتالية.. ويطلب مواجهة سواريز

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أحمد جودة - القاهرة -

أجري الفرنسي باتريس إيفرا، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، تغييرًا جذريًا في مسيرته بعدما قرر الاتجاه إلى الفنون القتالية المختلطة، إذ يرغب في أن يكون خصمه الأول هو عدوه القديم لويس سواريز.

ويستعد إيفرا لظهوره الأول في بطولة الفنون القتالية المختلطة الأوروبية في باريس على صالة أكور أرينا في 23 مايو.

وقال اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا: "يجب أن تعلموا الآن، أنا أيضًا أعشق هذه الرياضة، لقد شاركتُ في أكبر مسارح العالم، وفزتُ بجميع الألقاب الكبرى في كرة القدم، لكن بطولة الفنون القتالية الأوروبية في باريس ستكون ليلة مميزة للغاية بالنسبة لي.

وبعد إلغاء أول مباراة له في الملاكمة في عام 2022، سيُحقق إيفرا حلمه الجديد الشهر المقبل، ولم يتم الإعلان بعد عن خصم الظهير الأيسر السابق، لكنه سيُنافس على نفس البطاقة مع عدد من نجوم الملاكمة الفرنسيين.

ودعا إيفرا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجم ليفربول السابق، لويس سواريز لمواجهته في الحلبة.

وقال إيفرا: أتدرب رسميًا لأول نزال لي، سيختارون خصمي، سألوني من أريد مواجهته. قلت: لويس سواريز. سأدفع من جيبي الخاص. يمكنه حتى عضّي.

ولدى إيفرا وسواريز تاريخ يعود إلى أيامهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما أُدين المهاجم الأوروغوياني بتوجيه إساءة عنصرية للمدافع الفرنسي خلال مباراة على ملعب أنفيلد عام 2011.

وتم اتهام سواريز باستخدام "كلماتٍ مهينة" تجاه نجم مانشستر يونايتد، بما في ذلك الإشارة إلى لون بشرة إيفرا.

وعندما التقى اللاعبان مجددًا على أرض الملعب في عام 2012، رفض سواريز مصافحة إيفرا قبل مباراة في أولد ترافورد، مما أثار غضب اللاعب الفرنسي الدولي. وفي نهاية المباراة، وبينما كان اللاعبون يغادرون الملعب، اتجه إيفرا نحو سواريز ليحتفل أمامه.