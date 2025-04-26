مُفاوضات حول حرب غزة .. بين القاهرة والدوحة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 01:32 مساءً - وسط تصاعد التوترات، وصل وفد من حركة حماس بقيادة خليل الحية إلى القاهرة، لطرح رؤيتهم أمام المسؤولين المصريين بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدين تمسكهم بسلاح المقاومة كخط أحمر لا يخضع للنقاش.

كان رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنيا في الدوحة يُعيد المفاوضات حول تبديل الرهائن، أثناء طلب فريق التفاوض الإسرائيلي بعودته، وذلك في غضون اتهامات لوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بتعطيل المفاوضات.

وفي إسرائيل، ناقش مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية في غزة، وسط دعوات متشددة لتعبئة الجنود، إلا أن القيادة العسكرية فضلت استمرار الضغط المحدود بانتظار ما ستسفر عنه المساعي الدبلوماسية.

رئيس الأركان إيال زمير أكد أن التصعيد العسكري قد يصبح خيارًا حتميًا إذا فشلت صفقة التبادل المرتقبة.