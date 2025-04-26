نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح تشيلسي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من إيفرتون بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.



بدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب لاعبي تشيلسي حتى نجحوا في تسجيل الهدف في الدقيقة 27 عندما سدد إنزو فيرنانديز تسديدة طويلة لتصل إلى زميله نيكولاس جاكسون ليطلق تسديدة صاروخية في الجانب الأيسر لمرمى إيفرتون.



تراجع الآداء من كلا الفريقين في الوقت المتبقي من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم البلوز بهدف نظيف.



وجاء الشوط الثاني متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث شن لاعبو الفريقين العديد من الهجمات الخطيرة على كلا المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف نظيف.