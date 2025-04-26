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اليمن تعود إلى دمشق وتواصل حضورها الدولي في جهود العدالة

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اليمن تعود إلى دمشق وتواصل حضورها الدولي في جهود العدالة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 01:32 مساءً - استئناف سفارة الحكومة اليمنية عملها في دمشق بدايةً من يوم الأحد المُقبل، حيث يقوم بالأعمال المستشار محمد عزي نحو تأسيس تعاون جديد مع سوريا.

كما وقَّعت اليمن موقع نائب رئيس الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الـ15، وذلك ليتم منع العدالة الجنائية والعدالة، الذي كان ختامه في مراكش.

وأكد السفير اليمني هيثم شجاع الدين أن هذا الانتخاب يعكس تقدير المجتمع الدولي لدور اليمن الفاعل رغم التحديات.

وشدد على أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات قضائية ومؤسسية لتعزيز العدالة وبناء مجتمع آمن ومنصف، ضمن رؤية تنموية شاملة.

يُذكر أن المؤتمر العالمي المرتقب سيعقد في أبوظبي عام 2026.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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