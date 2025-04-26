يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا - كلاسيكو الأرض

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا - كلاسيكو الأرض

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس ملك إسبانيا .. بدأ العد التنازلي لانطلاق واحدة من أضخم مواجهات كرة القدم العالمية، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم إلى ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية، لمتابعة القمة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وريال مدريد خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025

مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025



تأتي هذه المباراة في توقيت حساس للفريقين، وسط طموحات كبيرة لكل منهما لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، خاصة مع اختلاف دوافعهما؛ إذ يسعى برشلونة إلى استعادة اللقب الغائب منذ أربع سنوات وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج، فيما يتطلع ريال مدريد إلى خطف اللقب ومصالحة جماهيره بعد خروجه المؤلم من دوري أبطال أوروبا.

هذه المواجهة التي تعرف إعلاميًا بـ "كلاسيكو الأرض" ليست مجرد مباراة نهائية، بل حدث عالمي ينتظره الملايين من عشاق الكرة، حيث يمتزج التاريخ بالحماس وتلعب التفاصيل الصغيرة دور البطولة. ويزيد من إثارة اللقاء أن الفريقين التقيا سابقًا في 7 نهائيات لكأس الملك، كان التفوق النسبي لصالح ريال مدريد، مما يعد بمباراة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد المباراة، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع، وأبرز الأرقام والإحصائيات التي تسبق هذه المواجهة النارية.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم السبت 26 أبريل 2025، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يمكنكم مشاهدة مباراة الكلاسيكو المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط.

وستنقل المباراة عبر قناة SSC HD 5 وقناة SSC Extra HD 5

كما سيكون التعليق الصوتي مميزًا، حيث يعلق على المباراة فهد العتيبي عبر شاشة SSC HD 5 وفارس عوض عبر شاشة SSC Extra HD 5

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي – إينيجو مارتينيز – كوبارسي – جيرارد مارتين

خط الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – جافي

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – رافينيا

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي – روديجر – راؤول أسينسيو – فران جارسيا

خط الوسط: جود بيلينجهام – تشواميني – سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

حكم المباراة وأرقام قياسية للحكم ريكاردو دي بورجوس

أسند الاتحاد الإسباني إدارة مباراة الكلاسيكو إلى الحكم ريكاردو دي بورجوس، بمساعدة بابلو جونزاليس فويرتيس كحكم فيديو.

للحكم دي بورجوس سجل جيد مع مباريات الكلاسيكو حيث أدار 3 مباريات سابقة بين الفريقين وفاز برشلونة في مباراتين (كأس السوبر والدوري 2023) وفاز ريال مدريد في مباراة واحدة (كأس السوبر 2017).

الطريق إلى النهائي: كيف تأهل برشلونة وريال مدريد؟

تأهل برشلونة للنهائي بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبلغ ريال مدريد النهائي بعد الفوز على ريال سوسيداد بنفس النتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

مواجهة بين عمالقة الكرة: سجل البطولات في كأس ملك إسبانيا

برشلونة: 31 لقبًا (الأكثر تتويجًا)

أتلتيك بيلباو: 24 لقبًا

ريال مدريد: 20 لقبًا

ويسعى برشلونة اليوم لتعزيز صدارته إلى 32 لقبًا، بينما يتطلع ريال مدريد للوصول إلى لقبه الـ21.

القيمة التسويقية.. كلاسيكو الـ2 مليار يورو

حسب موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة التسويقية الإجمالية للفريقين ما يقرب من 2.3 مليار يورو:

ريال مدريد: 1.27 مليار يورو، وأغلى لاعب هو فينيسيوس جونيور (200 مليون يورو).

برشلونة: 1.02 مليار يورو، وأغلى لاعب هو لامين يامال (180 مليون يورو).

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

التقى الفريقان في 37 مباراة ضمن بطولة الكأس:

فاز برشلونة في 16 مباراة.

فاز ريال مدريد في 13 مباراة.

انتهت 8 مباريات بالتعادل.

أما في النهائيات، فقد التقيا 7 مرات:

فاز ريال مدريد في 4 نهائيات.

فاز برشلونة في 3 نهائيات.



