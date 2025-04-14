أسطورة السيارات.. مواصفات سيارة وسعرها في السوق تويوتا برادو 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - كل عام تثير سيارات تويوتا إعجاب عشاق السيارات ومحبي الدفع الرباعي، وها نحن أمام تحول رائع مع إطلاق سيارة تويوتا برادو 2024، حيث لا تقتصر هذه السيارة على كونها تعديلًا بسيطًا على الطرازات السابقة، بل تمثل تجسيدًا حقيقًا للتطور والإبداع الهندسي.

تتميز سيارة تويوتا برادو 2024 بتصميم عصري وجريء يجمع بين الأناقة والوظائف العملية، حيث تحتوي السيارة على شبكة أمامية جديدة ومصابيح LED نحيفة تضيف لمسة عصرية.

كما أن هيكلها المتين يعكس قدرتها على التحمل والتكيف مع مختلف الظروف البيئية، مما يجعلها مناسبة للرحلات البرية.

كما توفر تويوتا برادو 2024 مجموعة متنوعة من المحركات القوية، بما في ذلك محرك V6 الذي يضمن أداءً رائعًا وقدرة سحب عالية.

وتأتي السيارة مزودة بنظام دفع رباعي متطور يمكنها من تجاوز أصعب التضاريس، وبالرغم من ذلك تم تحسين استهلاك الوقود بشكل كبير، مما يجعلها صديقة للبيئة وبأسعار مناسبة.

وتأتي سيارة برادو 2024 مزودة بأحدث التقنيات التي تعمل على تحسين تجربة القيادة، وتتميز بشاشة لمسية كبيرة في منتصف المقصورة، ونظام ملاحة متقدم، وأنظمة اتصال متكاملة مع الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة بمعايير أمان مرتفعة، تشمل أنظمة المساعدة في القيادة والمكابح الفورية.

كما تزداد راحة الركاب في برادو 2024 بفضل المقاعد الجلدية الفاخرة، ونظام الصوت المحيطي الرائع، وتكييف الهواء الذكي، السيارة تحتوي على مساحات داخلية واسعة تضمن راحة جميع الركاب، سواء كانت الرحلات قصيرة أم طويلة.

حيث يبدأ سعر تويوتا برادو 2024 من مستويات تنافسية ضمن فئتها بسعر 230,000 ريال سعودي على حسب الفئة، مما يجعلها اختيارًا جذابًا لمن يبحثون عن سيارة دفع رباعي تلبي جميع الظروف، وتعكس الأسعار قيمة استثمارية مستدامة بفضل جودة التصنيع وسمعة تويوتا الممتازة.