سعر الذهب اليوم يواصل التراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:33 مساءً - شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا بمستهل تعاملات الأسبوع، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب بمستهل الأسبوع عند 3224 دولار يتراجع 0.33% الآن.
وانخفض سعر بيع عيار 24 ليسجل 5257.14 جنيهًا في التعاملات الفورية وهو سعر خام الذهب في مصر، مما ساهم في هبوط جميع أعيرة الذهب.
أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24: 5291.43 جنيها
- عيار 21: 4630.00 جنيها
- عيار 18: 3968.57 جنيها
- عيار 14: 3086.67 جنيها
بلغت قيم تراجع سعر الذهب في مصر اليوم 25 جنيها وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الهبوط في البورصة العالمية للذهب، وسط توقعات بمزيد من التراجع في سعر الذهب.