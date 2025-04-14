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سعر الذهب اليوم يواصل التراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

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سعر الذهب اليوم يواصل التراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:33 مساءً - شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا بمستهل تعاملات الأسبوع، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب بمستهل الأسبوع عند 3224 دولار يتراجع 0.33% الآن.

 

وانخفض سعر بيع عيار 24 ليسجل 5257.14 جنيهًا في التعاملات الفورية وهو سعر خام الذهب في مصر، مما ساهم في هبوط جميع أعيرة الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم:
 

 

- عيار 24: 5291.43 جنيها

- عيار 21: 4630.00 جنيها

-  عيار 18: 3968.57 جنيها

-  عيار 14: 3086.67 جنيها

 

بلغت قيم تراجع سعر الذهب في مصر اليوم 25 جنيها وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الهبوط في البورصة العالمية للذهب، وسط توقعات بمزيد من التراجع في سعر الذهب.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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