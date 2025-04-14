سعر الذهب اليوم يواصل التراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:33 مساءً - شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا بمستهل تعاملات الأسبوع، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب بمستهل الأسبوع عند 3224 دولار يتراجع 0.33% الآن.

وانخفض سعر بيع عيار 24 ليسجل 5257.14 جنيهًا في التعاملات الفورية وهو سعر خام الذهب في مصر، مما ساهم في هبوط جميع أعيرة الذهب.