هدف أورلاندو الثاني أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - سجل نكوتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو الجنوب إفريقي، هدف فريقه الثاني أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره فريق أورلاندو الجنوب افريقي، ضمن منافسات إياب الدور مص النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتشير النتيجة الآن إلى تقدم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي