نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن حزنه الشديد بخروج فريقه من دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي بعد تعادله 1 - 1 أمام ضيفه ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي.

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"خيبة الأمل موجوده عندنا كلنا رغم عدم خسارة مباراة اليوم وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف ذاتي".

وأضاف:"الجميع حزين وكنا نامل في كتابة تاريخ كبير مع الاهلي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وعن سبب الخسارة وطريقة اللعب قال كولر:"تقدمنا في النتيجة بهدف ولجأنا للدفاع وكنا نعلم ان النتيجة خادعة لكننا استقبلنا هدف في الدقائق الأخيرة ولم نستطيع تعويض هذا بهدف آخر".

وهل خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يعني الرحيل قال كولر:" لا تعليق".