نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندى بهجت تقدم أوبريت «الدنيا ربيع» على مسرح البالون بتوقيع تامر عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنانة ندى بهجت أوبريت «الدنيا ربيع» اليوم الساعة 9 مساءً على خشبة مسرح البالون وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وأكدت ندى بأن يعرض هذا الأوبريت لـ مده يوم واحد فقط إحتفالا بفصل الربيع، مشيرة، بأنه من بطولتها وفكرتها وأدائها الغنائي والإستعراضي وبمشاركة «الفرقة القومية» للفنون الشعبية والسيرك القومي وذلك تحت إشراف وإخراج الفنان تامر عبد المنعم.

منشور ندي بهجت:

ويشار أن روجت الفنانة ندى بهجت عبر حسابها الشخصي علي موقع الفيس بوك قائله الآتي: "تنبيه للجميع وبالأخص السادة الصحفيين والنقاد الفنيين واللي بتشرف دايما بحبهم ودعمهم ليا دائما وابدا، أن شالله هقدم اوبريت «الدنيا ربيع»، للعظيمة سعاد حسني يوم الجمعة بتاريخ 25/4 الساعة 9 مساءا بمسرح البالون تحت قيادة رئيس القطاع المخرج والممثل والمنتج الفنان الكبير تامر عبد المنعم وبالمشاركة مع فرقتي الأم الفرقة القومية واللي دايما كانوا بيشاركوا باستعراضاتهم الجميلة ف افلام الأيقونة سعاد حسني ولكن المرادي الأوبريت من بطولتي وغنايا وتصميم استعراضاتي.

وأضافت:" ولكن قررت مقدموش بشكل سعاد ولا ميكب ولا شعرها حبيت اقدمه بشكلي وبروحي انا، روح ندي فياريت محدش يقارن بيني وبينها انا مش طالعة اقلدها لاني مقتنعة تماما ان محدش ينفع يكون زيها هي جت مرة واحدة بس في التاريخ ولكن انا دايما بسعى اني اكون ممثلة مميزة مش شبه حد ولا حد شبهي، اتمني انول اعجابكم لشخصي وللي هتشوفوه واكون عند حسن ظنكم واي حد من الجمهور طبعا إذا حابب يحضر العرض يقدر يتواصل مع ادارة الحجوزات في مسرح البالون، وهكون مبسوطة جدا لو كل الناس اللي بيحبوني حضروا.

أعمال قادمة لندي بهجت:

وفى سياق آخر تنتظر الفنانة ندى بهجت عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «جبل الحريم»، والذى يعتمد على البطولة النسائية حيث إن كل بطلاته من النساء، وعلي رأسهم: النجمة وفاء عامر، نانسى صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة الكبيرة سوسن بدر والعمل من قصه وسيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج حسام سلام.

وكما تنتظر الفنانة ندى بهجت أيضًا عرض مسلسل يحمل إسم «كنبة حبشي » قريبًا، والذى ينتمي إلى الأعمال ذات 15 حلقة وذلك بعد تغيير إسمه وهو بطولة كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، أحمد التهامي، ياسر الطوبجي، عارفة عبد الرسول، توني ماهر، وإبرام سمير وهو تأليف نور الدين مهران وإخراج محمد مصطفى بكري