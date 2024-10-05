نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة تتدخل لإنقاذ فريق عمل فيلم "حصاد الكاكا" من هجوم أثناء التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدت قوات الشرطة لهجوم مجهول استهدف فريق عمل فيلم "موسم حصاد الكاكا" أثناء تصوير أحد المشاهد في منطقة الـ800 فدان بأكتوبر.

تصدي الشرطة لهجوم على طاقم عمل فيلم موسم حصاد الكاكا

اتصلت أسرة الفيلم بقوات الأمن التي سيطرت على الموقف وألقت القبض على سبعة أشخاص، دون أن تُسجل أي إصابات بين فريق العمل أو السكان المحليين.

ويتقدم المنتج محمد الكومي وأسرة الفيلم بالشكر للقيادات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك لإدارة النجدة، متوجهين بالشكر إلى الملازم حازم المصري والملازم أحمد أيمن.

إستمرت عملية التصوير تحت حراسة قوات الأمن لضمان سلامة الجميع ومنع حدوث أي أذى.





موعد عرض فيلم موسم حصاد الكاكا

من المقرر عرض فيلم "حصاد الكاكا"، الذي يشارك في بطولته النجم الإسباني إنريكي أرسي، في يناير 2025،ويجسد أرسي شخصية "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني خطير، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن.

يشارك في الفيلم مجموعة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم محمد ثروت، حمزة العيلي، محمود حافظ، والممثل التونسي نجيب بالحسن، إلى جانب الكوميديين ويزو، سليمان عيد، وسامي مغاوري،ويانا جمال.



يُنتج الفيلم من قبل شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا بروداكشن" لمحمد عماد ومحمد الكومي، بينما يتم تأليفه بواسطة محمد عماد، والإخراج لمعتز حسام.