نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عضة.. إيقاف مهاجم في "تشامبيونتشيب" 8 مباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم بريستون نورث إند، ميلوتين أوسمايتش، 8 مباريات، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه إسترليني، بسبب عضه أحد لاعبي فريق منافس.

بسبب عضة.. إيقاف مهاجم في "تشامبيونتشيب" 8 مباريات

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.أيه.ميديا، أن الحادثة وقعت في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدوري الدرجة الأولى "تشامبيونتشيب"، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "أكد المهاجم أنه ارتكب فعل عنيف في الدقيقة 87 من خلال عض منافسه".

وأضاف: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة العقوبات عقب جلسة استماع، وسيتم نشر أسبابها المكتوبة في أقرب وقت".

ومن الممكن أن يلتقي الثنائي بيك وأوسماييتش مرة أخرى هذا الشهر، حيث اختير أوسماييتش في قائمة منتخب مونتينيغرو، التي ستواجه ويلز في دوري الأمم 14 أكتوبر (تشرين الأول).