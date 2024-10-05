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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق ليفربول، الهولندي آرني سلوت، اليوم الجمعة، أنه يتحدى مواطنه ولاعب وسط الفريق ريان غرافنبيرخ، للحفاظ على مستواه الرائع في الفترة الحالية.

"أنت في نادٍ كبير".. مدرب ليفربول يتحدى جرافنبيرخ

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن لاعب الوسط الهولندي شارك كأساسي في 12 مباراة فقط الموسم الماضي، لكنه في الوقت الحالي بات عضوًا أساسيًا وحاضرًا في كل مباريات الفريق بالدوري، ودوري أبطال أوروبا، تحت قيادة سلوت.

وقال سلوت: "إذا نظرت لكل التعاقدات التي أبرمها النادي في الماضي، لا أعلم على وجه التحديد عدد الأعوام، أغلب اللاعبين يكونون أقل من 24 و25 عامًا".

وأضاف: "تتوقع دائمًا من اللاعبين أصحاب الـ22 و23 عامًا مثل غرافنبيرخ، خاصة وأن انضموا إلى نادٍ مثل ليفربول، وفي مثل تلك البيئة، أن يتطورون أكثر من اللاعبين البالغين من العمر 33 أو 44 عامًا".

وأوضح: "ليس من الغريب أن تجلب لاعبًا صاحب إمكانيات مثل ريان غرافنبيرخ، إذا بدأت العمل معه ستقوم بالعمل الصحيح، ولديه زملاء في الفريق بحيث يمكنه التطور لأنه يعلم أنه في نادٍ كبير".

وتابع: "هذا ما نراه في الوقت الحالي، الأمر الآن متروك له ليحافظ على مستواه في الوقت الحالي، هذا تحد لأنه مثل باقي اللاعبين يشارك في مباراة كل ثلاثة أيام".

وواصل: "لم يلعب العديد من المباريات الموسم الماضي، أظن أنه شارك في مباريات لأكثر من 90 دقيقة أكثر مما حدث في آخر موسمين، لذلك من المهم رؤيته وهو يتعامل مع ذلك وهو يؤدي بشكل جيد حاليًا".