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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، عن مستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي، كما علق على مدى قدرة دي بروين على اللحاق بمباراة فولهام.

بصراحة كبيرة.. جوارديولا يعلق على مستقبله مع السيتي

قال غوارديولا في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي: "الجميع جاهز عدا ناثان آكي، وكيفين دي بروين، أوسكار بوب، ورودري".

وأضاف: "دي بروين ليس جاهزًا لمباراة الغد، كيف يمكنه الذهاب لمنتخب بلجيكا وهو لم يلعب مباراة واحدة مع السيتي منذ الإصابة؟، لا أفهم ذلك أبدًا، لكن على أي حال هو لا يمكنه اللعب معنا، ولا يمكنه اللعب مع بلجيكا".

وعلق غوارديولا عن مستقبله مع مانشستر سيتي قائلًا: "وقعت في حب السيتي منذ اليوم الأول، هذا النادي يعيش في أعماق قلبي، واعتبر نفسي جزء منه، أفضل طريقة لإظهار محبتي للنادي هي الفوز بالمباريات والقيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

وتابع: "أنا جزء من هذا النادي وسأبقى كذلك، لست مجرد مدرب، الطريقة التي عاملوني بها منذ اليوم الأول رائعة، أمر مستحيل أن تعطي القليل وتحصل على الكثير، بقية الأمور مجرد تفاصيل، الأمر بسيط".

وواصل: "سأدافع عن السيتي حتى آخر يوم، لأنني أثق في المسؤولين، وكل الاشخاص الذين يعملون هنا منذ أعوام، أثق فيهم أكثر من أي شخص آخر".

وتحدث غوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025: "سنذهب بكل الفريق إلى هناك، نحن لا نذهب لمباراة واحدة أليس كذلك؟، لذلك لا أعرف ما هي المنافسة نفسها الآن؟، لكننا لن نلعب بـ11 لاعبًا، بل بالفريق بأكمله ".

واختتم: "هل سيخبرني "فيفا" أي اللاعبين أقوى من الآخرين؟ لا أفهم ذلك".

