انت الأن تتابع خبر إيران تخلي أكبر محطاتها النفطية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخلت إيران اليوم السبت، أكبر محطاتها النفطية من الناقلات، كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية.

وتأتي هذه الخطة، خوفا من الاستهداف الإسرائيلي.

وقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني اتخذ أمس الجمعة، قرارا بالرد على هجوم إيران الأخير، في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن على حق إسرائيل في الرد على أي هجمات تتعرض لها، لكنه دعاها للتفكير في "بدائل أخرى".

ومن ناحيته، دعا الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامي، إسرائيل إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية، ثم يأتي الدور على الأشياء الأقل أهمية.

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