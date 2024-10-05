انت الأن تتابع خبر تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته، صباح اليوم السبت، على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما شن ليلا 12 غارةً استهدفت محيط جامع القائم، وبرج البراجنة، ومحيط مجمع سيد الشهداء في حارة حريك بصاروخَين، والرويس، وحي الأبيض والشويفات منطقة الأجنحة الخمسة.

وأفاد مصدر أمني لبناني "ان الجيش الإسرائيلي استهدف بغاراته للمرة الأولى مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال طرابلس، ما أدى إلى استشـهـاد أحد قادة حركة حمـاس وهو سعيد عطا الله علي وزوجته وطفلتيه".

كما استشهد مواطن لبناني نتيجة غارة إسرائيليّة استهدفت منزله في سهل سعدنايل في البقاع الأوسط، وارتقى شهيدان في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية منتصف الليل على سيارة في النبطية جنوب لبنان، فيما استشهد شخص ثالث في غارة أخرى.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان.