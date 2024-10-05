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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إخبارية عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات مهاجم برشلونة فيران توريس، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يعد فيران من بين اللاعبين الذين يعتمد عليهم مدرب برشلونة الحالي، الألماني هانزي فليك، خلال هذا الموسم، ليتراجع دوره في الفريق مقارنة بالمواسم الماضية.

فيران توريس يدخل دائرة الضوء في يوفنتوس



وبحسب ما كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن اليوفي سيعرض على برشلونة ضم فيران توريس في الشتاء، لحاجته لدعم مركز الهجوم بعد إصابة لاعبه أركاديوش ميليك وخضوعه لجراحة في الركبة، وهو وضع لا يطمئن له المدرب تياغو موتا، بالاعتماد فقط خلال الموسم على المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وقد يساعد جلوس فيران توريس على الدكة في برشلونة اللاعب لاتخاذ قرار بالاحتراف في الكالتشيو.