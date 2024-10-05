هبة طوجي في القمة الفرونكوفونية ورسالة مؤثرة بصوتها "لبيروت"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي خلال حفل افتتاح القمة الفرونكوفونية الـ 19 في فرنسا، حيث أدت أغنية "لبيروت" للسيدة فيروز برفقة L'orchestre de la Garde républicaine.

دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي

تلقّت هبة الدعوة للمشاركة من الملحق الثقافي التابع للرئيس الفرنسي ماكرون، التي عبرت عن رغبته في توجيه تحية إلى لبنان من خلال صوتها عبر أداء الأغنية، التي قُدّمت بتوزيع جديد من توقيع ألكس ميساكيان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.

هبة طوجي

رسالة قوية أمام الحضور

قدمت هبة بصوت متأثر رسالة صارخة أمام أكثر من 1200 ممثل عن دول وحكومات حضروا القمة الفرنكوفونية.

بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي قدمته هبة طوجي، لاقت مشاركتها في القمة الفرنكوفونية ترحيبًا واسعًا من قبل الحضور، حيث أشاد العديد من الشخصيات السياسية والثقافية بالتأثير العاطفي الذي نقلته عبر أغنية “لبيروت”.

وقد أكدت هبة في تصريحاتها أن هذه المشاركة كانت تجربة مؤثرة للغاية، خاصة وأنها جاءت في وقت حساس يمر به لبنان، مما جعل الرسالة الموسيقية تصل بعمق أكبر إلى الجمهور الدولي.

أغنية "لبيروت" والأصل الموسيقي

يُذكر أن أغنية "لبيروت" كتبها الشاعر جوزف حرب وأعدّها وأنتجها الفنان زياد الرحباني، وهي مأخوذة من الحركة الثانية من كونشيرتو للمؤلف الموسيقي الإسباني الشهير، خواكين رودريغو.