سمية الخشاب تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سمية الخشاب، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها الآخيرة حول الانتقادات التي طالت فيلم "أوراق التاروت"، وجاءت تلك التصريحات من خلال مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

تصريحات سمية الخشاب

قالت سمية في الفيديو: "اركب ع الموجة"، مؤكدة أنها غير متأثرة بالآراء السلبية حول الفيلم.

واعتبرت أن كل عمل فني يتعرض للنقد، وأنها فخورة بما قدمته في "أوراق التاروت"، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل رسالة قوية تستحق النقاش.



وأوضحت أن الفيلم يعكس قضايا حساسة وشخصيات مركبة، وهذا هو جوهر السينما التي تستفز العقول وتثير الحوار.

تفاصيل فيلم "أوراق التاروت"



فيلم "أوراق التاروت" يشارك فيه نجوم كبار مثل رانيا يوسف، مي سليم، ومحمد عز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد التهامي ومحمد الشقنقيري، والفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول حادثة غامضة تعرضت لها ثلاث فتيات وتأثيرها على حياتهن.