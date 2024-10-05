بسنت شوقي: دوري في "العودة" مختلف تمامًا وبعيد عن شخصيتي الحقيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة بسنت شوقي عن تفاصيل دورها في مسلسل “العودة”، مشيرة إلى أن شخصيتها في الحقيقة مختلفة تمامًا وبعيدة عن شخصية "هناء" والتي تجسدها ضمن أحداثه.

بسنت شوقي: أحببت دوري في "العودة" منذ قراءة السيناريو

وأضافت بسنت شوقي في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنها أحبت الدور منذ قراءة سيناريو مسلسل "العودة"، وكان بالنسبة لها تحدي، لأنه عادة لا يتم تسكينها في مثل هذه الأدوار وكانت جرأة من المخرج أحمد حسن، لإختيارها في هذا الدور.

تصريحات بسنت شوقي في برنامج سبوت لايت

وتابعت بسنت شوقي قائلة: «شخصية هناء، ممتلئة بالتخبطات، لأنها غلبانة ومنسحقة جدًا، على الرغم من إنها قوية ولكن الظروف أقوى منها، وعندها ثقافة ضد كل شئ».

وأوضحت بسنت شوقي أن الكثير من مكاتب الكاستنج تقوم باختيار الممثلين على أساس نجاحه في دور مشابه لدور في مسلسل جديد، وهذا الشئ يعاني منه الكير من الفنانين رجال وسيدات، وحصرهم في دور واحد، ولكن دوري في العودة كان مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها سابقًا، وتدين بالفضل للمخرج أحمد حسن على اختياره لها في هذا الدور.

